Eve girdi, ne bulduysa çaldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde girdiği evden koltuktan su arıtma cihazına ne bulduysa çalan hırsız, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle’de gerçekleşen hırsızlık olayında ikametten televizyon , su arıtıcısı , 2 adet çekyat, oturma grubu, aleminyum bakır ve kazan, ve 11 adet kömür torbası çalan hırsız Nazilli Polisi tarafından yakalandı. Ö. B. (35) isimli şüpheli bu gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp Nazilli Kapalı Ceza evine gönderildi.