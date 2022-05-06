Evden çıkanlar polisleri bile şaşırttı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda elektrikli testere, televizyon, kaynak makinası ve benzeri çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Emniyeti başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik ekiplerinin ortak yaptığı çalışmada, kentte çalıntı ürün alarak satış yaptığı tespit edilen D.Ö’nün Karaçay Mahallesi’nde bulunan evine baskın düzenlendi. Şahsa ait ikametin içerisinde yapılan incelemede 1 adet av tüfeği, 7 adet AK-47 (Kalaşnikov) fişeği, 17 adet matkap, 5 adet elektrikli testere, 7 adet canavar, 4 adet kriko, 3 adet televizyon, 3 adet cep telefonu, 1 adet jeneratör, 10 adet musluk bataryası, 2 adet kaynak makinesi, çok sayıda kablo, 1 adet hassas terazi, bir miktar eroin ile kristal isimli uyuşturucu madde ve 6 fişek esrar ele geçirildi.

Şüpheli D.Ö gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliği’ne götürülürken, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.