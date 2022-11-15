Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği 6. Tur Sertifikalı Eğitim Programı başladı

İlki 2017 yılında düzenlenen ’Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’nın 6. turu düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesinde yaşam boyu öğrenme programları çerçevesinde sertifikalı eğitim programlarının önemine dikkat çekerek, kursiyerlere başarı temennilerinde bulundu.

Muğla, Uşak, Isparta illeri ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesislerinde görevli 11 kursiyer katılım sağlayacak olan program, 9 Aralık’ta son bulacak. Sertifikalı eğitim programının teorik ders sürecini takiben kursiyerler; klinik saha uygulama çalışmalarını, yoğun bakım uygulamaları ve ev ziyaretleri ile rotasyon halinde tamamlayacak. Programa ders katılım devamlılığı gösteren ve eğitim programının son günü çoktan seçmeli başarı değerlendirme sınavında 70 ve üzeri sınav notu alan kursiyerlere sertifikaları düzenlenecek. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nin düzenlemiş olduğu sertifikalı eğitim programı aracılığıyla şimdiye kadar 52 kursiyere sertifikaları teslim edilirken, Mayıs ayında gerçekleştirilen ilk resertifikasyon sınavı ile 6 kişinin sertifika geçerlilik süreleri uzatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirilen törene; Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Hizmet Başkan ve Başkan Yardımcıları, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi, Başhekim Yardımcıları, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve İdari Mali Hizmetler Müdürü katıldı.