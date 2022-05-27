Evde Bakım Hizmeti, Cumartesi günü de hizmet vermeye başladı

Aydın’ın Söke ilçesinde 3 ekip olarak hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri, hız kesmeden devam ederken, daha fazla kişiye ulaşmak için Cumartesi günleri de hizmet vermeye başladı.

Her geçen gün yükselen sağlık altyapısı ve imkanları ile sevk alan il konumuna ilerleyen Aydın’da, vatandaşların imdadına yetişen evde bakım hizmeti ekipleri de takdir toplamaya devam ediyor. Bu çerçevede 122 bin 708 nüfuslu Söke’de, ilçe merkezi ve 34 kırsal mahallede hastaların yanında olan ekipler, daha fazla vatandaşa ulaşabilmek için Cumartesi günleri de hizmet vermeye başladı.

Konu ile ilgili Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada “122 bin 708 nüfuslu Söke ilçemize hizmet veren, alanında deneyimli doktor, hemşire ve evde sağlık teknikerlerinden oluşan evde sağlık hizmetleri ekibimiz, 3 ekip olarak ilçe merkezimizde ve 34 köyümüzde yaşayan değerli vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Evde sağlık hizmetlerinde ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında yapılmasını, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak verilmesini amaç edinmiş birimimiz hafta içi hizmetlerinin yanı sıra hizmet bekleyen daha fazla kişiye kesintisiz sağlık ulaştırabilmek adına Cumartesi günleri de ziyaretlerde bulunmaya başlamıştır” ifadeleri yer aldı.