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Ev sahibine kızan kiracı evi ateşe verdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ev sahibi ile tartışan kiracı iddiaya göre evi ateşe verdi.

AYDIN 06.08.2022, 15:08
Ev sahibine kızan kiracı evi ateşe verdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ev sahibi ile tartışan kiracı iddiaya göre evi ateşe verdi.

Olay, Yıldıztepe Mahallesi 61 sokaktaki bir apartmanda öğle saatlerinde meydana geldi. Aparmanın 3’üncü katında oturan kiracı İ.A. henüz bilinmeyen bir nedenle ev sahibi ile tartıştı. Ev sahibine kızan öfkeli kiracı iddiaya göre aldığı alkolın de etkisi ile evi ateşe verdi. Evin mutfak kısmından alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Kiracı İ.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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