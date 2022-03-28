“Etekler ve Pantolonlar” Dünya Tiyatrolar Günü’nde Didimliler için sahnelendi

2021 yılında "En İyi Tiyatro Oyunu" ödülünü kazanan ’Etekler ve Pantolonlar" oyunu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Didim’de sahnelendi. Didim Belediyesi tarafından düzenlenen oyun, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Mine Artu’nun kaleme aldığı, Yönetmen Serkan Budak’ın yönettiği, ünlü oyuncular Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç tarafından sahnelenen müzikli komedi ’Etekler ve Pantolonlar’, Didim Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Didimlilerle buluştu. Altın Palmiye Ödülleri’nde 2021 yılının ’En İyi Tiyatro Oyunu’ seçilen Etekler ve Pantolonlar, Didimliler tarafından ilgiyle karşılandı.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel ücretsiz olarak Didim Ticaret Odası Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Oyunun başlamasına henüz dakikalar varken salonun dolması üzerine, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile, oyun saat 21.00’da vatandaşlar için tekrar sahnelendi.

İzleyicileri kahkahalara boğan oyunun sonunda Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, oyunculara çiçek hediye etti.