Esnaf talep etti, Nazilli Belediyesi şeker dağıttı

Pandemi süresince dükkanını açamayan iş yeri sahiplerine destek olan Nazilli Belediyesi, esnaflardan gelen yoğun talep üzerine koli ile şeker dağıtımının ikinci etabına başladı.

Nazilli Belediyesi pandemi süresince dükkanını açamayan esnaflara desteğini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Kahveciler Esnaf Odası’na bağlı tüm kıraathanelere kolilerle şeker dağıtan Nazilli Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine dağıtımın 2. etabına başladı. Kahvehanelerin yanı sıra kafe ve çay ocaklarına da dağıtım yapan belediye ekipleri, iş yeri sahiplerine Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın selamını iletti. Yapılan uygulamadan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden esnaflar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşadıklarını ve bu tür çalışmaların can suyu olduğunu dile getirdi.

Söz konusu çalışmalarla hem merkez hem de kırsal mahallelerde kahvehane, kafe ve çay ocaklarına şeker dağıtımı yapılacağını belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “İş yeri sahiplerimiz pandemi süresince uzun süre dükkanını açamadı. Bizler yaptığımız çalışmalarla Nazilli Belediyesi olarak esnafımızın yanında olmaya gayret ettik. Kira desteklemeleri, gıda yardımları ve ücretsiz dezenfekte hizmetlerimiz ile onlara destek verdik. Süreç içerisinde en çok etkilenen işletmelerden biri olan kahvehanelerimize şeker dağıtımımızın 2. aşamasına başladık. Geçtiğimiz aylarda yalnızca kahvelere dağıtımımız olmuştu. 2. aşamada çay ocağı ve kafelerimizi de dahil ettik. El birliğiyle bu zor günlerin de üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.