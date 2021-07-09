Eski siyasetçiler 19 yıl sonra bir araya geldi

Aydın eski belediye başkanlarından İlhami Ortekin’in rahatsızlığı eski siyasetçileri bir araya getirdi. Seçim rekabeti yaşadıkları dönemde zaman zaman karşılıklı atışmaları ile tanınan Hüseyin Aksu ve İlhami Ortekin bu defa birlikte fotoğraf paylaştılar. İkiliye dönemin meclis üyelerinden bazıları da eşlik etti.

Bilindiği gibi 3 Kasım 2002 seçimlerine kadar aynı partide siyaset yapan Hüseyin Aksu ile İlhami Ortekin arası açılmıştı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde dönemin Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu, başkanlıktan istifa edip bağımsız milletvekili adayı olmasından sonra belediye meclisi kararı ile başkanlık koltuğuna İlhami Ortekin seçilmişti. Bu olaydan sonra siyasi rakip haline gelen Hüseyin Aksu ile Ortekin’in arası açılmıştı. 2002 genel seçimlerinden sonra 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Hüseyin Aksu CHP, İlhami Ortekin ise AK Parti çatısı altında rekabetlerini sürdürmüştü. Birbirlerine rakip olan eski dostlar 2009 seçimlerinde de karşılıklı mücadeleye devam etmiş Aksu bu defa MHP çatısı altında Ortekin ise DP çatısı altında seçime girmiş her iki aday da bayrağı Özlem Çerçioğlu’na teslim etmişti.

"19 yıl sonra ziyaret fotoğrafı yayınlandı"

Ezeli rakiplerden Hüseyin Aksu, bugün sosyal medya hesabından ilginç bir fotoğraf paylaşımı ile hem rekabetin sona erdiğini duyurdu hem de gençlere adeta nasihatlerde bulundu. Aksu paylaşımında “Halefim İlhami Ortekin’i Meclis üyelerimiz Sadık ve Aydın beyle birlikte ziyaret ettik. Rahatsızlığının şifa bulması dileklerimizi ilettik. Sohbet ettik. İnsanların iyi günlerinde değil, zor günlerinde yanında olmak lazım. Her ne olursa olsun, size karşı ne kadar hata yapmış olurlarsa olsunlar, bir kez dost olduğunuz insanları zor günlerinde yalnız bırakmamak önemlidir. İktidar sahiplerine söylüyorum ‘Ne oldum’ demeyin. Sizin iktidar gücünüzden yararlanmak için etrafınızda dolaşan, yandaşlık yapan, sizi öve öve bitiremeyenler, zor gününüzde, koltuğu bıraktıktan sonra ne yapacaklar. İyi düşünün” ifadelerine yer verdi.