Eski milletvekili Postacı, Başkan Günel’i ziyaret etti

Aydın 18. Dönem Milletvekili Hilmi Ziya Postacı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti. Postacı’nın ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Tecrübeli siyasetçilerle bir araya gelmek, bizlerin ufkunu açıyor” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 18. Dönem Aydın Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ile bir araya geldi. Kuşadası Belediyesi Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen görüşmede Başkan Ömer Günel, Postacı’ya hayata geçirdikleri ve planları dahilinde olan projelerden bahsetti. Kuşadası Belediyesi’nin çalışmalarını başarılı bulduğunu belirten eski Milletvekili Postacı, Başkan Ömer Günel ve ekibiyle deneyimlerini seve seve paylaşabileceğini ifade etti.