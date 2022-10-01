Eski Kuşadası’nda yenileme çalışmaları devam ediyor

Kuşadası Belediyesi’nin ağırlıklı olarak tarihi evlerin bulunduğu Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerinde başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgede Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından bugüne kadar 16 noktada yaklaşık 12 bin metrekare tarihi dokuya uygun doğal taş döşendi.

Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından Kuşadası Belediyesi tarafından kentte başlatılan hizmet ve yatırım seferberliği Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerinde gerçekleştirilen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarıyla devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla uyum ve iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarda ekipler tarafından bugüne kadar 3 cadde ve 13 sokağa tarihi dokuya uygun yaklaşık 12 bin metrekare doğal taş döşendi. Eski Kuşadası olarak da adlandırılan bölgedeki yenileme çalışmaları bozulan ve eskiyen taşların sökülmesinden sonra Yıldırım ve Aslanlar Caddesi ile Samarali, İleri, Güzel, Bezirgan, Yalçın, Kaynak, Ak, Kır, Kanat, Akın, Doğru, İmam, Kenar, Menekşe, Kutlu ve Mercan sokaklar ile devam edecek.

Çalışmalar çerçevesinde ekipler tarafından Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerinin alt yapısı da sağlıklı bir hale getiriliyor. ASKİ ekipleri içme suyu hatlarını, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de yağmur suyu hatlarını yeniliyor. Bölgede Kıbrıs, Mahmut Esat Bozkurt ve Yalı caddeleri ile Şoförler, Buyral, Şimşek, Soysal, Samarali, Güzel ve sokaklara toplam 1275 metre yağmur suyu hattı döşendi.