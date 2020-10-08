Eski Başkan Uysal toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aydın’ın Sultanhisar ilçesi eski belediye başkanlarından Necdet Uysal son yolculuğuna uğurlandı.

Sultanhisar ilçesinde 1989 ve 1999 yılları arasında görev yapan eski belediye başkanı Necdet Uysal ailesi ile birlikte Didim’deki yazlıklarına tatile gitti. Burada aniden rahatsızlanan Uysal için ailesi ambulans çağırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Uysal, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Uysal hayata gözlerini yumdu.

Hayata gözleri yuman Uysal için Sultanhisar Belediyesi önünde tören düzenlendi. Belediye personeli ve Uysal’ın sevenlerinin katıldı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Belediye önünde kılınan cenaze namazının ardından Uysal’ın cenazesi Rekmez Mezarlığı’nda toprağa verildi.