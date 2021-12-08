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Eşinin vasiyetini yerine getirdi; 3,5 milyon lira bağışta bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Adviye Acun, 3 yıl önce vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirerek, Kuşadası’na yapılacak olan diyaliz merkezi için 3,5 milyon lira bağışta bulundu.

AYDIN 08.12.2021, 16:15
Eşinin vasiyetini yerine getirdi; 3,5 milyon lira bağışta bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Adviye Acun, 3 yıl önce vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirerek, Kuşadası’na yapılacak olan diyaliz merkezi için 3,5 milyon lira bağışta bulundu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kuşadası’nda hayırsever Adviye Acun’un bağışı ile hayata geçirilecek diyaliz merkezinin protokolü imzalandı. Vefat eden eşinin vasiyetini yerine getiren hayırsever Adviye Acun, Kuşadası Devlet Hastanesi içerisinde yapılacak olan diyaliz merkezinin yapımı için 3,5 milyon TL bağışta bulundu. Hayırsever Adviye ve Ertuğrul Acun çiftinin isimlerinin verileceği merkezin yapımı için Aydın Valiliği’nde protokol töreni düzenlendi. Törende, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ve hayırsever Adviye Acun, arasında hazırlanan protokol imzalandı.

Kuşadası’nda 25 cihaz kapasiteli diyaliz merkezinin yapılacağını ifade eden Vali Aksoy; “Kuşadası ilçemizde hastanemize bitişik olarak hayırseverimiz tarafından yapılacak olan 25 cihaz kapasiteli bir diyaliz merkezi gerçekleştireceğiz. Yapılacak olan bu merkez bölgede ihtiyacı olan hastalarımıza önemli bir hizmeti sunmuş olacak. Bu hem kendi vatandaşlarımıza hem de turistlerden ihtiyacı olan varsa onlara da hizmet sunacak olan bir bina. Böylesine önemli sağlık alanında ihtiyaç duyulan konuda bizlere destek oldukları için ve bu örnek davranışından dolayı değerli hayırseverimiz Adviye Hanıma teşekkür ediyorum. Bugün bu desteği imza altına alacağız ve en kısa zamanda da yapımını gerçekleştirerek Kuşadası’nda hizmete sunacağız. Değerli hayırseverimiz yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde bir katkıda bulunacak. Bu sürecin olgunlaşmasında katkısı olan İl Sağlık Müdürlüğü, Kuşadası hastanemizin değerli yöneticileri ve tabi ki hayırseverimize ve onun değerli ailesine teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu hizmete kavuşturmanın sevincini yaşayacağız” dedi.

“Eşimin dediğini yaptım”

3 yıl önce vefat eden eşi Ertuğrul Acun’un vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden hayırsever Adviye Acun; “Bugün çok rahatladım. Beyim böyle bir merkez yaptırmayı çok istiyordu. Çok şükür onun dediğini yaptım. Emeği geçen herkesten de Allah razı olsun, binamız da hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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