Eşin Group Nazilli Belediyespor’da Sivas Belediyespor hazırlıkları sürüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor 5 Şubat Pazar günü Nazilli Şehir Stadı’nda ağırlayacağı Sivas Belediyespor müsabakası için hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor ligin 23. haftasında 5 Şubat Pazar günü saat 14.00’da Nazilli Şehir Stadı’nda oynayacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcı kurmayları gözetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 90 dakika sürdü. Isınma hareketleri sonrasında 5’e 2 top kapma oyunu ile antrenmana devam futbolcular, antrenmanın son bölümünde gerçekleştirilen taktiksel oyun çalışması ile günün antrenmanını tamamladı.