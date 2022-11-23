Eşin Group Nazilli Belediyespor’da Şanlıurfa maçı hazırlıkları başladı

Naz Naz, Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde Arnavutköy maçı sonrasında verilen 1 günlük izinin ardından çalışmalarına başladı. Isınma koşusu sonrasında 5’e 2 top kapma oyunu ile antrenmana devam eden futbolcular yenileme koşusu sonrasında dar alanda gerçekleştirilen taktiksel çift kale oyun çalışması ile antrenmanını tamamladı.