Eşin Group Nazilli Belediyespor’da hazırlıklar devam ediyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, Ligin 19. haftasında Pazar günü ilk yarının son maçında deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Eşin Group Nazilli Belediyespor’da Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde verilen 1 günlük izinin ardından Bursaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Isınma hareketleri ile günün antrenmanına başlayan futbolcular 5’e 2 top kapma oyunu sonrasında belirlenmiş alanda dayanıklılık çalışması ile antrenmanı tamamlarken, antrenmanın kazanan takımı ise 5-4’ lük skorla siyah takım oldu.

Ligin 17. haftasında Nazilli Şehir Stadı’nda oynanan Somaspor maçının 26. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve çekilen MR’ında sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen Nuh Aşkın İstanbul’da yapılan tedavisinin ardından bugün takım fizyoterapistimizin gözetiminde takımdan ayrı çalıştı. Nuh Aşkın’ın yapılacak son kontrollerden sonra takımla antrenmana katılması bekleniyor.