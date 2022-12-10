Eşin Group Nazilli Belediyespor’da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bulunan Eşin Group Nazilli Belediyespor, Bursaspor maçı hazırlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Ligin 18. haftasını bay geçirecek olan Eşin Group Nazilli Belediyespor, Bursaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde toplu ısınma hareketleri ile günün antrenmanına başlayan Naz Naz daha sonra 2 ayrı bölümden oluşan dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümde gerçekleştirilen turnuva şeklindeki 3 ayrı takımdan oluşan oyun çalışması ile günün antrenmanını tamamlayan siyah-beyazlı ekipte günün kazananları turuncu takım oldu.