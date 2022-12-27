Eşin Group Nazilli Belediyespor’da 2. yarı hazırlıkları sürüyor

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonu ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde 2. yarı hazırlıklarını sürdüren Eşin Group Nazilli Belediyespor’da futbolcular antrenmanlarda ter döküyor. Günün ilk antrenmanında sınma hareketleri sonrasında futbolcular kendileri için hazırlanan program dahilinde 3 ayrı etaptan oluşan 10 farklı istasyonda gerçekleştirilen kuvvet arttırıcı çalışma yaptı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen 2. antrenmanda ise ısınma hareketleri sonrasında 5’e 2 top kapma oyunu ile antrenmana devam eden futbolcular top ile koordinasyon çalışması sonrasında taktiksel çift kale oyun ile antrenmanı tamamladı.