Eşin Group Nazilli Belediyespor kampa girdi

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Eşin Group Nazilli Belediyespor gerçekleştirilen yenileme antrenmanı ile 2. yarı hazırlıklarına start verdi. Naz Naz, Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcı kurmayları gözetiminde 15 Ocak’ta deplasmanda oynayacağı Afyonspor karşılaşmasına kadar ilk etapta hazırlıklarına Nazilli’de devam edecek. Siyah-beyazlı takım 2. etapta Antalya’da gerçekleştirilecek kamp dönemi ile ikinci yarı hazırlıklarını gerçekleştirecek.