Eşin Group Nazilli Belediyesi ’Basvari’ ile yollarını ayırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor Yılmaz Basvari ile yollarını ayırdı.

Konuyla ilgili Eşin Group Nazilli Belediyespor’dan yapılan açıklamada, "Sezon başında Eşin Group Nazilli Belediyespor ailemize katılan Yılmaz Basravi ile karşılıklı yapılan görüşmeler sonrasında yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Yılmaz’ a bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.