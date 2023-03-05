Erkenci kayısılar için zararlı ve hastalık kontrolleri yapıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde erkenci kayısı çeşidi olan bahçelerde hastalık ve zararlılara karşı kontroller yapıldı.

Baharın gelmesiyle birlikte önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da tarımsal faaliyetler de başladı. Bu çerçevede harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde, tarımın kalitesini ve ürünlerin verimliliğinin artırılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Aydın’ın Didim ilçesinde de erkenci çeşit kayısı olarak bilinen kayısı bahçelerinde hareketlilik devam ederken, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bahçelerde hastalık ve zararlı kontrollerine başladı.

Kayısı ağaçlarında her yıl görülen hastalık ve zararlılarla bilinçli, etkin mücadele yapmak amacıyla gerçekleştirilen kontroller ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Erkenci çeşit kayısı bahçelerimizde hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı” ifadeleri yer aldı.