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Erken müdahale faciayı önledi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 1937 yılında Atatürk tarafından hizmete açılan tarihi Sümer Basma Fabrikası’nda yangın çıktı. İtfaiyenin erken müdahalesi ile tariki mekan yanmaktan kurtarıldı.

AYDIN 13.07.2021, 15:59
Erken müdahale faciayı önledi
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde 1937 yılında Atatürk tarafından hizmete açılan tarihi Sümer Basma Fabrikası’nda yangın çıktı. İtfaiyenin erken müdahalesi ile tariki mekan yanmaktan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 14.14 sıralarında meydana geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Müdürlüğüne düşen ihbarla harekete geçen ekipler çok kısa sürede Sümer Basma Fabrikasına ulaşarak yangına müdahale etti. Tarihi fabrika içerisinde bulunan Gıdı Gıdı Treninin yakınlarında kuru otların tutuşması sonucu yakınlardaki ağaçlara sıçrayarak büyümeye başlayan yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler soğutma çalışması başlattı. Yangında palmiye ve değişik türlerde ağaçlar zarar gördü. Ekipler ise otların çok kuru ve havanın da aşırı derecede sıcak olması nedeniyle henüz çıkış nedenini bilmedikleri yangına erken müdahale ederek olası bir faciayı önlediklerini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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