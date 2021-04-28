Ergül Eroğlu Aydın’ın Sultanları kadrosuna dahil oldu

Bu yıl Hem Misli.com Sultanlar Ligi’nde hem de Balkan Kupası’nda mücadele edecek olan Aydın’ın Sultanları kadrosunu güçlendiriyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Galatasaray’ın başarılı orta oyuncusu Ergül Eroğlu’nu renklerine kattı.

1.90 boyundaki ve 1987 doğumlu tecrübeli orta oyuncusu Ergül Eroğlu’nun Türkiye liginde ve uluslararası organizasyonlarında önemli başarıları bulunuyor. Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin’le kendisini mavi-beyaz formaya bağlayan sözleşmeye imza atan Eroğlu, Aydın’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Takımdan yapılan açıklamada ise önümüzdeki sezonda önemli başarılara imza atılmak istendiği vurgulandı. Eroğlu’nu Aydın’ın Sultanları’nda görmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu yıl takıma hem ligde hem de Balkan Kupası’nda başarılar diledi.