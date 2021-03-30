Enver Reis Caddesi’nde alt ve üst yap çalışmalarında sona gelindi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından Enver Reis Caddesi ile Saçıkara Sokak’ta başlatılan alt yapı ve üst yapı yenileme çalışmaları son aşamaya geldi. Alt yapı çalışmaları tamamlanan bölgeye sıcak asfalt dökülmeye başlandı.

Kuşadası Belediyesi’nin kentin faklı noktalarında eş zamanlı olarak yürüttüğü alt ve üst yapı yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Türkmen Mahallesi Enver Reis Caddesi ile Saçıkara Sokak’ta başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Dört farklı kurumun eş zamanlı çalıştığı bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri tarafından şebeke suyu ve kanalizasyon hattı, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ise yağmur suyu hattı döşendi. İlgili kurumlarca telefon, internet ve elektrik kablolarının da yenilendiği caddede, olası toprak kaymalarını önlemek amacı ile istinat duvarı örüldü. Alt yapı çalışmaları tamamlanan bölgeye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt dökmeye başladı. 7 bin metrekare sıcak asfalt serimi yapılacak olan bölgede tüm çalışmalar kısa sürede tamamlanacak.

“Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalışıyoruz”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sıcak asfalt döküm çalışmalarına başlanan Enver Reis Caddesi ile Saçıkara Sokak’ta incelemelerde bulundu. Başkan Ömer Günel’e alan gezisinde Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti. Kuşadası’nın 14 farklı noktasında bulunan şantiyede eş zamanlı olarak yürüttükleri benzer çalışmalarda sona yaklaştıklarını belirten Kuşadası Belediye başkanı Ömer Günel, "Enver Reis Caddesi’nde de çalışmalar kısa sürede bitecek. Bir haftaya kadar asfaltı dökülmüş, çizgileri çekilmiş, kaldırım imalatına başlanmış bir hale gelecek. Enver Reis Caddesi ve Saçıkara Sokak önemsediğimiz bir bölgeydi. Kuşadası’nın trafik yoğunluğunun büyük bir kısmını Saçıkara Sokak’tan itibaren Enver Reis Caddesi alıyor. Ayrıca bölgede yağmur suyu hattı sıkıntısı vardı. Yapmış olduğumuz bu çalışmayla bölgenin sorunlarını çözmüş olduk. Yol hattını genişlettiğimiz bölgeye ayrıca istinat duvarları da yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyemiz, ASKİ ekipleri, Telekom ve Aydem ile uyum içerisinde çalıştık. Bütün hatlar yer altına alındı. Şebeke hatları yenilendi” diye konuştu.