Aydın’ın Efeler ilçesinde dondan etkilenerek zarar gören enginar tarlalarında zarar tespit çalışması yapıldı.

Sahip olduğu besin değeri ve şifahi özellikleri ile Aydın’ın değerli tarım ürünlerinden biri olan enginar, başta Efeler ilçesinin Gölhisar mahallesi olmak üzere yaklaşık 4 bin 200 dekarlık bir alanda üretiliyor. Mevcut üretim alanları ve rekoltesi ile ülkemizin toplam enginar üretiminde önemli bir yere sahip olan Efeler’de bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrederek -5 dereceye kadar düşmesi ile enginar üreticileri de diğer tüm tarımsal üreticiler gibi ürünlerinde donma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Bu doğrultuda Efeler Kaymakamı Cemal Şahin’in talimatları ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Gölhisar Mahallesi’nde bulunan enginar tarlalarında incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede ürünlerin bir kısmının dondan etkilenerek zarar gördüğü tespit edildi. Yapılan bu tespitler ve üreticilerden alınan bilgiler doğrultusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerekli girişimlerde bulunularak çalışma başlatıldı.