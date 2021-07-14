Enginar sadece sağlık değil aynı zamanda çevre dostu çıktı

Aydın’ın adını daha çok buluşları ve ilginç icat ve çalışmaları ile gündeme taşıyan HBX AR-GE (BAP) bu defa Efeler Diyarı’nın meşhur enginarının atıkları ile değerlendirilemeyen hayvansal iç yağlarını birleştirip ürettiği çok düşük karbonlu çevre dostu pelet yakıt üretti. Çalışmasına patent de alan Karya Farma HBX AR-GE(BAP) Projeleri Koordinatörü Hakan Başlık, özellikle seraların ısıtmasında kullanılan bu yakıtın aromatik bir kokuya sahip olduğunu belirtti.

HBX AR-GE (BAP)Bilimsel Araştırmalar Merkezi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bünyesinde bulunan Teknokent içinde geliştirdiği spesifik buluşlarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin en fazla enginar üretimi yapılan illerinin başında gelen Aydın’da enginar atıklarının artık atık değil değerli bir yakıt olarak kullanılacağı belirtildi.

Başta sağlık olmak üzere tarım, hayvancılık ve çevre konularında birçok patentli spesifik buluşlara imza atan ve çok sayıda da patente sahip Karya Farma HBX AR-GE (BAP) Projeleri Koordinatörü Hakan Başlık, "Ülkemizde tarımsal atıkların değerlendirilmesi projesine bölgemizin en önemli bitkilerinden enginar atıklarından başladık. Enginar bitkisinin baş kısmı alındıktan sonra geri kalan gövde kısmını maalesef atık olarak kalmakta toprağın PH değerini bozduğu iddia edildiği için sürülerek gübre olarak kullanılmadığını fark ettik. Bünyesinde bulunan alkol oranı, bizi bu buluşa sevk etti. Yaptığımız araştırmalar neticesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların içyağı tabir ettiğimiz kısmının da maalesef değerlendirilmediği çöpe gittiğini gördük. Uzun soluklu AR-GE çalışmalarımız neticesinde gerek enginarın atık olan bölgeleri ve hayvansal içyağları diğer orman atıkları, market, pazaryeri, tarla atıkları ile bir araya getirerek özellikle seracılık için kullanılmak üzere hoş kokulu aromatik bir yeşil yakıt üretmeyi başardık. Ve bu çalışmamızı da patent alarak resmiyet kazandırdık” diyerek Aydın’a has yeni bir ürün daha geliştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.