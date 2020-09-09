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Engelli vatandaşa çarpıp kaçtı

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYESİ İLE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ENGELLİ VATANDAŞA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜ KAZANIN ARDINDAN KAÇTI.

AYDIN 09.09.2020, 10:54
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Engelli vatandaşa çarpıp kaçtı

Aydın’ın Efeler ilçesinde akülü tekerlekli sandalyesi ile yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşa çarpan otomobil sürücüsü kazanın ardından kaçtı.

Kaza, Egemenlik Bulvarı üzeri Soğuk Kuyu mevkinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akülü tekerlekli sandalyesi ile yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen engelli vatandaşa, yol üzerindeki lokantada yemek yedikten sonra 09 ABA 182 plakalı otomobiline binerek yola çıkmak isteyen sürücü çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen engelli vatandaş yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazadan sonra olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haberine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

"Polis sürücüyü güvenlik kamerasından tespit etti"

Polis ekiplerinin kaza yerinde çalışma yaptığı sırada kazaya karışan aracı kullandığını iddia eden S.D. isimli vatandaş, "Kazayı ben yaptım, korktuğum için de kaçtım" diyerek kazayı kendisinin yaptığını iddia etti. S.D.’nin beyanını inandırıcı bulmayan polis ekipleri lokantanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri inceleyen ekipler, kazayı başka bir sürücünün yaptığını belirledi. Polis ekipleri S.D.’yi ’yalan beyanda bulunmak’ suçundan işlem yapmak üzere emniyete götürürken, kaza yapan otomobil de çekici ile otoparka götürüldü.

Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaralanan vatandaşın akülü tekerlekli sandalyesi esnaf tarafından koruma altına alındı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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