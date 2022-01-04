Engelli kadının projesi kabul edildi, hayaline kavuşacak

Aydın’ın Çine ilçesinde yaşayan Raziye Bozkurt, engelli ve eski hükümlü desteği kapsamında aldığı 52 bin lira hibe desteği ile hayaline kavuştu.

Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurabilmesi için devlet tarafından verilen hibe desteklerine başvurular her geçen gün artıyor. Bu kapsamda kendi işini kurmak için başvuran ve projesi onaylanan engelli Raziye Bozkurt, 52 bin TL hibe desteği almaya hak kazandı. Hayaline kavuşan Bozkurt, Çine’de büyükbaş hayvancılık yapacak.