Engelli bireyleri, gönüllü öğrenciler sınava hazırlayacak

Beyazay Derneği Aydın Şubesi, Aydın Valiliği ile birlikte ’Engelleri Birlikte Aşalım’ projesi kapsamında Sosyal Bilimler Lisesi ile imzalanan protokol çerçevesine gönüllü öğrencilerle birlikte e-KPSS kursu açacak.

Proje çerçevesinde Sosyal Bilimler Lisesi de engellilere destek vermek için gönüllü oldu. Beyazay Aydın Şube Başkanı Demet Pilevneli ve Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Fatih Anıl’ın birlikte imzaladıkları protokol çerçevesinde lise öğrencileri engellilere dönüşümlü olarak e-KPSS eğitimi verilecek. Beyazay Derneği Aydın Şubesi’nde verilecek olan e-KPSS eğitimi önümüzdeki yılın Nisan ayına kadar devam edecek. Haftalık ders düzenlerini engellilerin programına göre ayarlayan gençler, engelli bireylerin başarmaları için ellerinden geleni yapacaklarına söz verdi.

Gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Sosyal Bilimler Lisesi idareci ve öğrencilerine teşekkür eden Beyazay Aydın Şube Başkanı Demet Pilevneli, "Dönüşümlü olarak ders verecek olan gençler, empati kurdukları engellilerle birlikte başarıya giden bir yol tutacaklar. Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy başta olmak üzere Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Fatih Anıl beye ve duyarlı öğrencilerine teşekkür ederiz. ’Engelleri Birlikte Aşalım’ derken ilk adımda birlik ve beraberliğin bereketini yaşamaya başladık. Engelleri aştıkça iki taraf da üstüne düşen mutluluğu yaşayacaktır" dedi.