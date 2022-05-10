Enerya’dan, doğalgaz kullanmak zorunda kalan vatandaşlara çifte eziyet

Türkiye’de doğalgaz fiyatlarının en yüksek uygulandığı illerin başında gelen Aydın’da Doğalgaz Dağıtım Firması Enerya, hem yüksek ücretlendirmesi hem de ödeme yöntemlerindeki zorluğu ile Aydınlılara adeta çifte eziyet yapıyor.

Aydın’da doğalgaz dağıtım hizmeti veren Enerya firmasının, şehir merkezinde ödeme noktasının olmaması vatandaşları mağdur ediyor. Alternatif ödeme yöntemlerinin olmaması dolayısıyla birçok vatandaş, sadece anlaşmalı bankalar üzerinden internet bankacılığı ile ödeme kabul edilmesi sebebi ile doğalgaz kullanım ücretlerini ödemekte güçlük çekiyor. Yaşanılan durum karşısında tepkisini dile getiren Aydınlı vatandaşlardan Batuhan Patlar, çeşitli nedenlerden dolayı internet bankacılığı kullanmadığını ifade ederek alternatif ödeme yöntemlerinin uygulanmasını ve vatandaşların daha fazla mağdur edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Pandemi süreci başta olmak üzere birçok vatandaşın ekonomik sıkıntı yaşadığını ve mecburen kredi kartı ile hayatını döndürmeye çalıştığını vurgulayan Patlar; “Doğalgaz faturamı kredi kartım ile ödemek istedim ancak kredi kartı ile ödeme kabul etmiyorlar. Sadece internet bankacılığı üzerinden veya anlaşmalı bankalardan yatırabileceğimizi söylüyorlar. Bankalarda da kredi kartı ile ödeme almıyorlar. Biz bu sıkıntılı süreçlerimizde nasıl ödememizi yapacağız. Zaten daha fazla borç birikmesin, faiz yüklenmesin, doğalgazımız kesilmesin diye kredi kartı ile ödemeye çalışıyoruz. Ancak bu firmanın uygulaması, vatandaşları daha da mağdur ediyor. Her yerde elektrik, su gibi benzer hizmet veren firmaların ödeme noktaları varken, alternatif ödeme yöntemleri varken, Enerya’nın faturalarını fahiş fiyatlı faturalarını ödeyebilmek için çifte eziyet çekiyoruz. Önce fahiş fiyatlı faturanın tutarını temin etmeye çalışıyoruz sonra da bu parayı yatırırken ayrı bir sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü koskoca ilde bir tane ödeme noktası yok" diyerek Enerya’nın sadece para odaklı hizmet anlayışını kınadığını dile söyledi.

“Ödemek istiyorum almıyorlar”

Faturasını ödeyemediği için doğalgazının kesildiğini ve mağduriyetinin arttığını sözlerine ekleyen Patlar; “Bugün Enerya’nın kestiği faturayı ödemek istedim. Kredi kartı ile yatıracaktım fakat kredi kartı ile yatırabileceğim bir nokta olmadığını gördüm. Şehir merkezinde gezdim ve merkezde bir ödeme noktası olmadığını fark ettim. Bu kez ana merkezlerine gittim. Orada da ödeme kabul etmediklerini söylediler. Zaten girişte de ödeme kabul edilmediğine dair bir pankart vardı. 3 ay öncesine kadar merkezlerinde ödeme alınıyormuş, buradaki elemanları da çıkarmışlar. Daha sonra oradaki görevliler ile konuştum ve Enerya’nın, faaliyet gösterdiği 11 ilde ödeme noktası yokmuş. Merkezlerinden ayrıldıktan sonra kredi kartı ile ödemek için internet sitelerine baktım, orada da kredi kartı ile ödeyebilmek için herhangi bir seçenek yok. Müşteri hizmetlerini aradım telefonları çalmadı bile. Sürekli çağrı sesi gelmeden kapandı. Yaklaşık 5 kere aradım aynı sonuçla karşılaştım. Tek söyledikleri şey bankalara gidip ödeme yapabildiğimiz. Enerya, hem gazı satarken uyguladığı fahiş fiyatla hem de bu parayı tahsil ederken adeta halkı zulüm ediyor. Bir çok kişi internet bankacılığı kullanmak isterken dolandırılıyor. Özellikle yaşlılar ve bankaları aktif kullanmayanlar bu durumdan çok mağdur. Firmanın kasıtlı olarak halkın bunu yapıp gecikme bedeli ve açma kapatma ücreti ile halktan daha fazla para koparmak amacıyla bunu yaptığını düşünüyorum" diyerek yetkililerin Enerya’nın bu tutumuna karşı halkın yanında olmasını beklediklerini ifade etti.

“Yaşlılar ne yapsın”

İnternet bankacılığı ile ödeme sıkıntısının yaşlı vatandaşları da zora soktuğunu ifade eden Patlar; “Belki ben bir şekilde çözerim bu sorunu ancak yaşlılarımız ne yapsın. Onların da internet bankacılığı yok. Sonuçta herkes teknolojiye ayak uyduracak diye bir şey yok. Alternatif ödeme yöntemlerini devreye sokmaları lazım. Bir de Enerya’nın merkezi de şehrin merkezi bir yerinde değil, uzak bir köşesinde. Gidip gelmesi de zor. Hizmet verirken veriyorlar iyi güzel ama ödemeye gelince işi zora koşuyorlar. Ödeme gecikince de hem gecikme faizi alıyorlar hem de doğalgaz kesildiği için açma kapama parası alıyorlar. Vatandaşları mağdur ediyorlar” diyerek Enerya’nın sadec para kazanma hırsı ile değil hizmet anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmesini istedi.