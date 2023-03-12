Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Ketenyeri Mahallesi’nde bir baba en mutlu gününde hayatını kaybetti. Oğluna sünnet düğünü yapan 32 yaşındaki Halit Atalay, gece düğün salonunda ısınmak amacıyla yaktığı kömür mangalından sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybederken, yanında bulunan akrabası 30 yaşındaki Y. A’nın da karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle durumun ağır olduğu öğrenildi.

Olay sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Atalay, hafta sonu oğlu için sünnet düğünü tertip etti. Pazar günü yapılacak olan yemekli düğün merasimi için hazırlıkların yapıldığı bölgede bekleyen Baba Halit Atalay, sabaha karşı üşüyünce akrabası Y.A. ile birlikte düğün salonu yanındaki bir odada ısınmak için kova içerisine mangal kömürü yaktı. Mangal yanınca ısınan ortamda uyuya kalan baba Halit Atalay ile akrabası Y.A.’yı sabahın erken saatlerinde düğün yapılacak alanı kontrole gelen yakınları ve aşçılar uyandıramadı.

Bunun üzerine yakınları ve aşçılar 112’yi arayarak yardım istediler. Kısa sürede köye gelen sağlık ekipleri Halit Atalay’ın hayatını kaybettiğini, yanındaki akrabası Y.A.’nın ise durumunun ağır olduğunu belirledi. Y.A., 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden baba Halit Atalay’ın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Halit Atalay’ın en mutlu gününde hayatını kaybetmesi tüm ilçede üzüntüye neden oldu.