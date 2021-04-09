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“En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi Didim’de tanıtıldı

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği, Didim’de ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesini kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

AYDIN 09.04.2021, 15:01
“En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi Didim’de tanıtıldı

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği, Didim’de ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesini kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Didim’de bağımlılıkla mücadele kapsamında madde kullanımının zararları ve uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacıyla ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında 160’ı anne ve anne adayı olmak üzere toplam 250 kişiye broşür ve karanfil dağıtılarak farkındalık oluşturdu.
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