Ellerine aldıkları dallar ile yangını söndürdüler

Aydın’ın Efeler ilçesindeki otluk alanda çıkan yangını fark eden belediye personelleri, dallarla müdahale ettikleri alevi büyümeden söndürdü.

Olay, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Deştepe Höyüğü olarak bilinen otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O esnada bölgede görev yapan Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yangını fark etti. Alevlere duyarsız kalmayan belediye personelleri alevlere müdahale etmek için höyüğün tepesine çıktı. Çevredeki zakkum dalları ile yangına müdahale eden ekipler, alevleri vura vura söndürdü. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar polis ekipleri ile alevler söndürülürken, kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

“Bu vatan hepimizin”

Yangını gördüklerinde duyarsız kalamadıklarını ifade eden Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Erkan Menderes; “Görevdeyken yangını gördük, müdahale ettik. İtfaiyeye teslim ettik. Duyarsız kalmadık. Bu vatan hepimizin” dedi.

Zakkum dalları ile ateşi söndürdüklerini belirten Ercan Arslan ise, “Park bahçeler biriminde görev yapıyorum. Yangını fark ettik ve şefimizi aradık. Başkanımıza iletildi. Başkanımız da hemen müdahale edin dedi. Biz de itfaiyeci arkadaşlar gelene kadar ateşi şükür söndürdük. Zakkum dalları kopardık ve ateşi söndürdük, itfaiyeci arkadaşlara teslim ettik” dedi.

Yangını büyümeden ve daha fazla yayılmadan söndürdüklerini ifade eden Hasan Çolak da, “Efeler Belediyesi Park Bahçeler biriminde çalışıyoruz. İşyerimizde çalışırken yangını fark ettik. Şefimizi aradık. Başkanımıza iletildi. Başkanımızın talimatıyla biz de yangına duyarsız kalmadık ve itfaiye gelene kadar müdahale ettik. Ağaç dalları ile birlikte yangını söndürdük. İtfaiye ekiplerimiz de geldi ve soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangını çok şükür büyümeden söndürdük” dedi.