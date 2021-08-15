Elektrik tellerine takılan leylek yangına neden oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde elektrik tellerine takılan leylek yangın çıkarttı.

Yangın, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde gece saatlerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, leyleğin elektrik tellerine takılması sonucu çıkan kıvılcımlar bölgede yangına neden oldu. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, akıma kapılan leylek ise telef oldu.