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Elektrik akımına kapılan yaşlı adam 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Aydın’ın Söke ilçesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 71 yaşındaki Hüseyin Satılmışoğlu hastanedeki 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

AYDIN 11.08.2022, 21:26
Elektrik akımına kapılan yaşlı adam 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Aydın’ın Söke ilçesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 71 yaşındaki Hüseyin Satılmışoğlu hastanedeki 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 5 Ağustos Cuma günü Bağarası Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyeden emekli olduktan sonra vatandaşların su arızası işlerini yapan 71 yaşındaki Hüseyin Satılmışoğlu, bir havuzdaki arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapıldı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Satılmışoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Satılmışoğlu doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Satılmışoğlu’nun ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

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