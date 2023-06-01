El emeği ürünler görücüye çıktı

İlim Yayma Cemiyeti Aydın Şubesi tarafından düzenlenen ‘Geleneksel El Sanatları’ sergisi düzenlenen tören ile açıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde Cihanoğlu Külliyesi’ndeki İlim Yayma Cemiyeti Aydın Şubesi, Yaygın Eğitim Merkezi Cihanoğlu Bilgi ve Kültür Evi’nde Geleneksel El Sanatları tezhip alanında eğitim alan öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi açıldı. Geleneğin kadim sanatlarını gelecek nesillere aktarmak ve kültürel değerlere sahip çıkmak için düzenlenen sergide el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından tezhip eğitmeni Elif Aydın tarafından davetlilere yapılan çalışmalar ve ortaya çıkartılan eserler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Açılışa AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, okul müdürleri, yönetim kurulu üyeleri, Cihanoğlu Bilgi Evi öğrenci ve velileri ile sanatseverler katılırken, serginin 1-3 Haziran tarihleri arasında 11.00-17.30 saatleri arasında ziyarete açık olacağı belirtildi.