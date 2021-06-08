Ekopsikoloji ve Hortikültürel Treapi İle İyileşme Konferansı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi bilimsel etkinlikleri kapsamında düzenlenen Prof. Dr. Eda Purutçuoğlu’nun ‘Ekopsikoloji ve Hortikültürel Treapi ile İyileşme’ isimli konferansı çevrim içi olarak gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner’in yaptığı konferansa, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Belgin Yıldırım, fakülte öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. İnsanlığın doğa ve çevre ile kurduğu iletişimin vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Eda Purutçuoğlu, insanların bedensel, ruhsal, bilişsel ve sosyal iyilik hallerinin yaşadıkları çevre ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. Purutçuoğlu sunumunda, ruhsal olarak doğaya yakınlaştırarak psikolojik olarak iyileşmede terapötik bir teknik olan ekopsikoloji ve doğayla tedavi yöntemi olarak tanımlanan hortikültürel terapi kavramları hakkında bilgi verdi.

Katılımcıların soruları ve görüşleri ile sona eren konferansta, öğretim elemanları ve öğrencilere katkıları için Prof. Dr. Eda Purutçuoğlu’na teşekkür belgesi verildi.