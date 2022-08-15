EKODOSD’tan sürücülere “duyarlılık” çağrısı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Kirazlı yolunda yoğun olarak görülen bukalemunların, araçlar tarafından ezilmemesi için duyarlılık çağrısı yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Onlar sizin kadar hızlı değil. Gelin bukalemunların yaşamını şansa bırakmayalım” dedi.

Doğal güzellikleri ile birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Aydın’da, her yıl birçok yaban hayvanı araç çarpması sonucu telef olurken, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, araç sürücülerine “duyarlılık” çağrısında bulundu. Su içmek veya beslenmek amacıyla yoldan karşıya geçmeye çalışan yaban hayvanlarının telef olmaması adına araç sürücülerinin daha dikkatli olmalarını talep eden Sürücü; “Gelin yaban hayvanlarının yaşamını şansa bırakmayalım” dedi.

Yaban hayatında yaşayan hayvanlardan olan bukalemunların da yavaş hareket ettiklerine dikkat çeken Sürücü, bukalemunların sürüngenler içinde en yavaş hareket eden canlılar olduğunu belirterek “Yaz günlerinde yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan bazı hayvanların hızı çok yavaştır. Bunlardan birisi de Chamaeleo chamaeleon türü bukalemunlar, sürüngenler içinde en yavaş hareket eden canlılardır. Renk değiştirmesi ve çok yavaş hareket etmeleri nedeniyle, genellikle su içmek için asfalttan karşıya geçerken araç sürücüleri tarafından fark edilmediklerinden ezilerek ölmektedirler. Çoğu araç sürücüsü bir bukalemunu ezdiğinin farkında bile değildir. Özellikle hızlı bir şekilde renk değiştirmesi ve ortamın rengine uyum sağlaması ile bilinen bukalemunlar, bu işlevini düşmanlarından korunmak amacıyla yapar. Ancak asfalt yolda yaptığı bu işlevin kendisine hiçbir yararı olmamaktadır. Kurtulabilmeleri şansa ya da araç sürücüsünün dikkatine bağlıdır. Çok ağır yürüdüğünden eğer iki tekerlek arasında kalmış ise hayatı kurtulduğundan şanslıdır. Gelin bukalemunların yaşamını şansa bırakmayalım, sıcak yaz günlerinde araç kullanırken daha dikkatli olalım” dedi.

“Tamamen zehirsizdirler”

Bukalemunların özellikle Kuşadası ilçesi Kirazlı yolu Damlacık Deresi boyunca yoğun olarak görüldüğünü belirten Sürücü; “Besinlerini genellikle küçük böceklerin oluşturduğu, tamamen zehirsiz olan bukalemunlar Türkiye’de kuzeyde İzmir’den güneye doğru Ege sahilleri ile bütün Akdeniz sahil bölgesinde yayılmıştır. Gözlerinin teleskop şeklinde ve her gözün aynı anda değişik yerlere bakabilmesi, ortasının delik olması, tek göz kapağının bulunması, dillerinin genellikle vücutlarından uzun, silindir şeklinde, yapışkan ve çok hareketli, içte bir kılıf içerisine çekilebilmesi bukalemunların diğer özellikleridir. İnsanlarla karşılaştıklarında ağzını açarak kuvvetli ses çıkarmaları ve vücudunu şişirmesi kendisini koruyabilmesi için gerçekleştirdiği önemli davranış şeklidir. Bu sayede düşmanlarını korkutarak av olmaktan korunur” şeklinde konuştu.