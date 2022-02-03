EKODOSD’tan Kirazlı için çağrı

Hem tarım açısından hem de dağlarındaki biyolojik çeşitlilik bakımından çok zengin kaynaklara sahip olan Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı köyüne yapılmak istenen GES’ler ile ilgili çağrıda bulunan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, doğal güzelliklerin ve biyolojik çeşitliliğin tahrip edileceğine dikkat çekerek “Kirazlı’nın dağları bölgede yaban hayatının son kalesidir” dedi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan ve kaliteli kirazların yetiştiği Kirazlı Mahallesi’ne yapılması planlanan Güneş Enerjisi Santrallerinin (GES) doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliği tahrip edeceğine dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; "Kirazlı’nın dağları bölgede yaban hayatının da son sığınağı durumundadır. Bu bölgenin doğal yapısı bütüncül olarak korunmalıdır" dedi.

Kirazlı’da ekoturizmin desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Sürücü; “Kirazlı Köyü, etrafı zeytin ağaçları ve kızılçam ormanlarıyla çevrili olup, Akdeniz bitki örtüsünün en güzel örneklerinin görüldüğü yemyeşil bir tabiat içinde kuruludur. Kirazlı Köyü, geleneksel yaşam tarzlarını kaybetmeyen, otantik köy mimari özelliğini büyük ölçüde yitirmeyen, çevresindeki doğaya sahip çıkan, yerel ürünlerini sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren, üretken köylü kadınlarıyla örnek olan Türkiye’nin önde gelen ekolojik köylerinin başında gelmektedir. Kirazlı, aynı zamanda küçük butik otelleri, yöresel mutfağıyla öne çıkan gastronomi turizmiyle de bilinmektedir. Gerek köyün içinde gerekse yaylalarında ürettikleri kirazlarıyla ünlüdür. Kuşadası’nın Toskana’sı niteliğinde bir yer olan Kirazlı’da, çevresel açıdan bölgeyi tamamen tahrip edecek faaliyetler yapılması için girişimlere başlanmış durumda” dedi.

“Doğal yapıları korunmalıdır”

Bölgede endemik bitkilerin olduğunu hatırlatan Sürücü; “Kirazlı hem tarım açısından, hem de dağlarındaki biyolojik çeşitlilik bakımından çok zengin kaynaklara sahiptir. Kirazlı’nın dağlarına bahar aylarında çıkıldığında, adeta bir cennet bahçesine girmiş gibi olunur. Dünyada sadece bu bölgede çıktığı bilinen endemik Aydın Ölmez Çiçeği, Çan Çiçeği ve nadir türlerden olan Akzambaklar Kirazlı dağlarının önemli bitki türlerindendir. Hatta Mecitler Yaylasının yukarısına dikilen Reslerden birinin kurulduğu alanda, yapılan tahribatlardan sonra sadece 11 adet Aydın Ölmez Çiçeği kalmıştır. Sadece endemik türler değil aynı zamanda tıbbi ve aromatik bitkiler açısından zengin türlere ev sahipliği yapmaktadır.

Kirazlı’nın dağları bölgede yaban hayatının da son sığınağı durumundadır. Buradaki doğa tahrip edildikçe, domuzlar şehre inmektedir. Kirazlı’da başta çiftçilerin tarım alanları olmak üzere, bitki çeşitliliği, yaban hayatı bütüncül olarak korunmalıdır. Kirazlı’nın muhteşem doğasının doğal peyzajı bozulmamalıdır. Kiraz ağaçlarının korunması, organik tarımın yaygınlaşması, doğaya saygılı bir şekilde yapılan ekoturizmin geliştirilmesi için, Kirazlı’yı tüm kurumlar desteklemelidir. Tarım ve doğaya saygılı turizm teşvik edilerek, bölgenin doğal yapısı bütüncül olarak korunmalıdır” dedi.