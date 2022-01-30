EKODOSD’ta Sürücü, güven tazeledi

Birçok ören yeri ve doğal güzellikleri ile adeta açık hava müzesi olan Aydın’ın, tarihi ve doğasının korunması adına önemli farkındalık çalışmaları yürüten EKODOSD,da genel kurul heyecanı yaşandı. Tek liste ile gidilen seçimlerde ise mevcut başkan Bahattin Sürücü yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi merkezli faaliyet gösteren ve birçok farkındalık çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nde genel kurul heyecanı yaşandı. Derneğin bahçesinde gerçekleştirilen 7. Olağan Genel Kurul toplantısında yeni yönetim ve başkanlık seçimleri de yapıldı. Tek adaylı olarak gidilen seçimde mevcut başkan Bahattin Sürücü, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Toplantının yönetim başkanlığını Rüştü Kirman, başkan vekilliğini Mustafa Kurt ve katip üyeliğini Yağmur Yavaş’ın yaptığı genel kurulda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 2019-2021 dönemi görev alan yönetim ve denetim kurulu üyelerine ve çalışmalara katkı veren üyelere teşekkür belgeleri takdim edildi.

EKODOSD’un yeni yönetim kurulu ise Bahattin Sürücü, Yeşim Cinbaş, Selçuk İnanç, Abdullah Kavak, Yavuz Pullukçu, Aslı Nüshet Keçelioğlu, Bilgesu Şamiloğlu, Ebru Bozkurt, Kardelen Çılgın, Burçak Çıkıkçı, Sebahat Serap Çubukçu, Nawal Algeedi isimlerinden oluştu. Denetim Kurulu üyeliklerine de Rüştü Kirman, Taner Bütün, Gülru Bektaş seçildi.