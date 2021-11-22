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EKODOSD’ tan, Koçak Kanyonu için koruma çağrısı

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Köşk ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile misafirlerine görsel şölen sunan Koçak Kanyonu’na koruma statüsünün verilmesi çağrısında bulundu.

AYDIN 22.11.2021, 10:26
EKODOSD’ tan, Koçak Kanyonu için koruma çağrısı

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Köşk ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile misafirlerine görsel şölen sunan Koçak Kanyonu’na koruma statüsünün verilmesi çağrısında bulundu.

Her hafta Aydın’ın doğal güzelliklerine yolculuk yapan EKODOSD üyeleri, bu hafta sonbaharın tüm güzelliklerini sunan Köşk ilçesine bağlı Koçak Kanyonu’nu ziyaret etti. Eğrikavak ve Akçaköy mahalleleri arasında yer alan Koçak Kanyonu’nda tüm güzellikleri görmenin mümkün olduğunu ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Koçak Kanyonu’nun korunarak geleceğe taşınabilmesi için mutlaka bir koruma statüsünün verilmesi gerekir” dedi.

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Sürücü; “Bu haftaki etkinliğimizi, Aydın’da bir doğa harikası olan ve her yıl geleneksel olarak Kasım ayında sonbaharın tüm güzelliklerini görmek için gittiğimiz, Aydın Köşk’e bağlı Eğrikavak ve Akçaköy arasında derin bir vadi oluşturan Koçak Kanyonu’na yaptık. Büyük Menderes Nehri’ni besleyen kollardan biri olan Koçak Çayı’nın hayat verdiği vadideki zengin bitki ve ağaç çeşitliliğinin içinde yürüdük. Yağmur ormanlarını andıran sarmaşıkların ağaçlara sarılışını, harika renkleriyle sıklamenlerin güzelliklerini izledik. Sonbaharın büyüleyici renklerini fotoğraflayarak, aromatik bitkilerin kokusunu içimize çektik. Sandal ağaçlarının ormanlaşmış görüntülerine hayran kalarak yürüyüşümüzü tamamladık. Her yıl hem Koçak Kanyonu’nun güzelliklerini görmek için geliyor, hem de Aydın’da en fazla kestanenin üretildiği yerlerinden biri olan Eğrikavak köylülerinin ürettikleri kestane, ceviz, dağ inciri ve ballarından alarak yerel ekonomiye katkıda bulunuyoruz” dedi.

Koçak Kanyonu’nun geleceğe taşınması gerektiğini sözlerine ekleyen Sürücü; “Koçak Kanyonu’nda zaman zaman insan kaynaklı olarak yapılan bazı olumsuz değişimleri de gözlemlemekteyiz. Koçak Kanyonunun korunarak geleceğe taşınabilmesi için mutlaka bir koruma statüsünün verilmesi gerekir. Bu hem doğanın korunmasını hem de yereldeki insanların sosyal ve ekonomik olarak gelişmesini sağlayacaktır” dedi.

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