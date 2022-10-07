EKODOSD, “Kuşların Buluştuğu Yer” için kolları sıvadı

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Türkiye’nin “Sakin Şehirleri” (Cittaslow) arasında bulunan Yenipazar’a yapılması planlanan "Kuşları Tanıtım Merkezi" için düzenlenen toplantıda yerini aldı.

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bulunan ve “Suların ve Kuşların Buluştuğu Yer” olarak bilinen Direcik Köyü’nde yapılması düşünülen, "Kuşları Tanıtım Merkezi" için toplantı gerçekleştirildi. Yenipazar’da düzenlenen toplantıya katılan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği de (EKODOSD), yapılacak her türlü destek için kolları sıvadı. Yapılacak merkez ile kuşların güven içinde daha rahat üremelerini sağlayacak bazı formüller de geliştirileceğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ekoturizmin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Yapılması planlanan merkez için gerçekleştirilen toplantıdan notları paylaşan Sürücü, “Direcik’te bulunan park ve atıl vaziyetteki eski kahvede düzenleme ve restorasyonların yapılması için hazırlanan planlar üzerinde tartışıldı. Planlarda yapılacak uygulamalarda ekolojik hassasiyetlere özen gösterildi. Kuşların güven içinde daha rahat üremelerini sağlayacak bazı formüller geliştirilecek. Ziyaretçi tanıtım merkezinde, özellikle fıstık çamlarında üreme yapan Gribalıkçıllar ile köy içinde üreyen leylekler ve onların beslenme alanlarını oluşturan sulak alanların korunması ve tanıtılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması düşünülüyor. Yenipazar ve çevresindeki yerleşimlerden eğitim kurumunda okuyan öğrencilerin ziyaret edilmesi, kuşlar ve sulak alanlarla ilgili farkındalık oluşturulması, yapılacak tanıtımlarla yerli ve yabancı misafirlerin Direcik’e gelerek yerel halkla buluşturulması hedefleniyor. Yenipazar’ın sadece pide ve gastronomi değil, doğal ve kültürel zenginliklerinin de koruma ve korumaya uyumlu kullanımının sağlanarak ekoturizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek” dedi.