EKODOSD Derneği İtalya’da incelemelerde bulundu

Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD), İtalya’da “Deniz Kıyı Diyaloğu Projesi” çerçevesinde farklı ülkelerdeki deniz koruma alanlarının yönetimi konusunda yerinde inceleme yapmak üzere İtalya’ya gitti.

İnceleme gezisine WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)’den Deniz ve Yaban Hayatı Programından Nilüfer Araç ve Ebru Çelik, İstanbul Adalar Deniz Yaşamını Koruma Derneği’nden Volkan Narcı ve Ferhan Coşkun, Kuşadası EKODOSD Derneği’nden Jülide Deniz Baydar ve Bahattin Sürücü katıldı.

İtalya’nın Genova, Santa Margherita, Portofino ve Cinque Terre Ulusal Milli Parkı ve UNESCO Dünya Mirasları içinde yer alan Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso’da deniz koruma alanlarında incelemeler yapıldı. Portofino Deniz Koruma Alanı Yönetim Konsorsiyumu tarafından, deniz koruma alanlarıyla ilgili bir sunum yapılarak alanlarla ve yönetimiyle ilgili bilgi verildi. Bölgelerde yapılan inceleme gezisi denizden botla, karadan trenle ve etaplar arasındaki rotalarda yürüyerek yapıldı.

EKODOSD Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, inceleme gezisi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Deniz ve karada bütüncül bir şekilde yapılan koruma çalışmalarının bölgenin popülerliğini ve cazibesini daha da arttırmış, ekoturizmin gelişmesine yol açmış ve farklı ülkelerden gelen ekoturistleri bölgeye çekmiş. Bölgeye ulaşım büyük ölçüde kitle taşımacılığı olan trenle yapılıyor. Tren yolları sayısız tüneller açılarak yapılmış. Bu durum hem araç baskısını önlemiş hem de turistler açısından büyük kolaylık sağlamış. Bölgeye gelen turistlere birçok seçenek sunulmuş. Etaplar arasındaki rotalarda seçimi gelenler yapıyor. İsteyenler trenle bir etaptan diğerine geçebiliyor. İsteyenlerse uluslararası işaretlenmiş parkurlardan manzaranın keyfini çıkararak yürüyüş yaparak gidebiliyor. Her yerleşimin belli bir bina kapasitesi var ve bir merkeze toplanmış durumda. Kalan bölümler tamamen ekolojik tarıma ayrılmış ve çoğunlukla üzüm bağlarından oluşuyor. Yerel halkın ekonomisi tarım ve turizme bağlı durumda. Akdeniz Bitki Örtüsü ’nün en güzel örneklerinin görüldüğü bölge tamamen doğallığını koruyor. Yeşillikler içindeki bakımlı bahçeler görenleri kendine hayran bırakıyor. Kültür varlıkları bizde ki kadar eski olmasa da bakımlı ve tanıtımlarını çok güzel yapmışlar. Koruma alanı olması nedeniyle dalış tutkunları içinde sayısız fırsatlar sunulmuş. Yaptığımız inceleme gezisinden korunan alanlarla ilgili çok yararlı deneyimler kazandık. Denizlerini, doğal ve kültürel kaynak değerlerini koruyanların sürdürülebilir bir şekilde çok önemli kazanımları olduğunu, bunu kaybetmemek için yönetim planlarını çok iyi uyguladıklarını, herkesin bu planlara uyarak aslında kendi geleceklerine sahip çıktıklarını gördük” dedi.