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Ekiplerin denetimleri sonuç verdi kaza oranları azaldı

Geçtiğimiz 2020 yılında trafik kazaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının yüzde 50 oranında azaltılmasını hedefleyen Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı sonuç verdi. Alınan tedbirler ve yoğun olarak uygulanan denetimler sayesinde Aydın genelinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları bir önceki yıla göre yüzde 17,2 oranında azaldı.

AYDIN 11.02.2021, 11:47
Ekiplerin denetimleri sonuç verdi kaza oranları azaldı

Geçtiğimiz 2020 yılında trafik kazaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının yüzde 50 oranında azaltılmasını hedefleyen Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı sonuç verdi. Alınan tedbirler ve yoğun olarak uygulanan denetimler sayesinde Aydın genelinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları bir önceki yıla göre yüzde 17,2 oranında azaldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan istatistiklerde, Türkiye genelinde her yıl trafik kazaları nedeniyle yaklaşık on bin vatandaşın hayatını kaybettiği, iki yüz binin üzerinde vatandaşın ise bu kazalarda yaralandığı, trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90’ının sürücü hatalarından, yüzde 2-3’ünün ise yaya kökenli sebeplerden kaynaklandığı görüldü. Yine aynı istatistiki verilere göre Dünyada her yıl 1,5 milyona yakın insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Dünyada ölüm nedenleri üzerinde yapılan sıralamada ise trafik kazaları 9’uncu yer alıyor. 2020 yılında trafik kazaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının yüzde 50 oranında azaltılmasını hedefleyen Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye adına başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. 2020 yılında diğer yıllara göre 100 bin kişi başına trafikteki can kaybı 13,4’ten yüzde 56 azalarak 5,9’a düşürüldü. Aydın’da ise kazalarda bir önceki yıla göre 17,2 oranında azaldı.

Araç sayısı arttı

2020 yılı itibariyle il merkezinde 200 bin 631, il genelinde ise 477 bin 719 motorlu aracın kayıtlı olduğu tespit edildi. 2019 yılına göre kayıtlı araç sayısında il merkezinde yüzde 18, il genelinde yüzde 4 oranında artış olduğu görüldü.

198 bin 687 araç sürücüsüne ceza uygulandı

Kent trafiğini düzenlemek ve araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla il merkezi ve il genelindeki trafik birimlerinin çalışmalarını 24 saat esasına göre çeşitli noktalarda aralıksız olarak sürdürüyor. Bu denetimler kapsamında 2020 yılı içeresinde il merkezinde 164 bin 66, il genelinde ise 845 bin 808 araç kontrolü yapıldı. Yapılan bu kontrollerde kural ihlali gerçekleştirdiği tespit edilen 198 bin 687 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

En çok ihlal hız sınırına uymamak oldu

2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen denetim sonuçları ve tanzim edilen trafik idari para cezaları incelendiğinde en çok ihlal edilen trafik kural ihlallerinin; il genelinde 76 bin 980 ihlal sayısı ile belirtilen hız sınırlarına uymamak, 29 bin 581 ihlal ile araçlarda emniyet kemeri ile motosikletlerde koruyucu başlık kullanmama, 21 bin 768 ihlal sayısı ile park ve duraklama yasaklarına uymamak, 14 bin 928 ihlal ile de araç muayenesini yaptırmamak olduğu görüldü.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından trafik kültürü ve bilinci oluşturma adına denetim, eğitim, bilgilendirme faaliyetlerinin 2021 yılında da artarak devam edeceği öğrenildi.
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