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Eğitim Fakültesi’nde “Acil Durum Eğitimi” verildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜ-AFAM) tarafından yürütülen “Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapsamında Destek Personelin Hazır Oluşluğunun Arttırılması” isimli proje kapsamında, Eğitim Fakültesi akademik ve idari personeline Acil Durum Eğitimi verildi ve tatbikat yaptırıldı.

AYDIN 17.09.2021, 13:55
Eğitim Fakültesi’nde “Acil Durum Eğitimi” verildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜ-AFAM) tarafından yürütülen “Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapsamında Destek Personelin Hazır Oluşluğunun Arttırılması” isimli proje kapsamında, Eğitim Fakültesi akademik ve idari personeline Acil Durum Eğitimi verildi ve tatbikat yaptırıldı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında yürütülen eğitim, teorik eğitim, uygulama ve tatbikat olmak üzere üç aşamalı bir biçimde gerçekleşti.

Üniversitemiz Atatürk Kongre merkezinde verilen teorik eğitimin ardından Eğitim Fakültesi binasında eğitimde öğrenilen bilgilere ilişkin uygulamalar ve tatbikat yapıldı.

Yangın gibi muhtemel afet durumlarında can ve mal kaybını önlemek için temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bu önemli eğitim, katılımcıların teşekkürleriyle tamamlandı.

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