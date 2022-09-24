Eğitim Bir-Sen Aydın’da eriyor

Aydın’da Eğitim Bir-Sen’de Başkan Fatih Taşpınar’ın fevri çıkışları ve çevresine karşı olan olumsuz tutumları nedeniyle erimeye devam ediyor. Son 1 yılda 344 üye kaybeden ve Aydın’daki 17 ilçeden 8’indeki yetkisini kaybeden Eğitim Bir-Sen Aydın Şubesi’nde çöküş devam ediyor.

Çöküşün tek sebebinin Aydın’da yaklaşık 4 yıl önce göreve başlayan Fatih Taşpınar’ın sendikadan ziyade kendini ön plana çıkarma çabaları olduğunu ileri sürüldü. İlde 344 üye kaybeden Eğitim Bir Sen, yetkiyi Didim’de Eğitim Sen’e, 7 ilçede de Türk Eğitim Sen’e kaptırdı. Bir yılda en fazla üyeyi ise 637 kişi ile Eğitim-İş Sendikası gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında Eğitim Bir Sen’in 4 bin 152, Türk Eğitim Sen’in 3 bin 755, Eğitim İş’in 2 bin 142 ve Eğitim Sen’in bin 280 üyesi olduğu belirlendi. Geride kalan bir yılda, söz konusu sendikalar içinde üye kaybı yaşayan tek sendika Eğitim Bir Sen oldu.

Fatih Taşpınar ile kayıplar devam ediyor

Fatih Taşpınar başkanlığındaki sendikada 8 ilçenin birden kaybedilmesi ciddi tepki toplamaya başladı. Geçen yıl Yenipazar hariç 16 ilçede yetkiyi elinde bulunduran Eğitim Bir Sen; yetkiyi 8 ilçede kaybetti. Eğitim Bir Sen; Buharkent, Çine, Efeler, Köşk, Kuşadası, Söke ve Sultanhisar’da yetkiyi Türk Eğitim Sen’e, Didim’de de Eğitim Sen’e kaptırdı.

Bu arada İncirliova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aykut Yiğit de sendikadan ayrılıp Türk Eğitim-Sen’e üye olan isimler arasında yer aldı. Daha önce Efeler Cumhuriyet İlkokulu’nda müdürlük yapan Yiğit, Türk Eğitim-Sen Aydın Şube Başkanı Veli Yıldırım’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından, sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldırım, Yiğit’in Türk Eğitim-Sen’e üye olduğunu açıkladı.

Veli Yıldırım, paylaşımında, "İlkeli, kararlı, cesur sendikacılığın adresi Türk Eğitim-Sen’e inanan ‘Bu yolda ben de sizinleyim’ diyerek aramıza katılan İncirliova Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aykut Yiğit kardeşimiz büyük Türk Eğitim-Sen ailesine hoş geldin. Bugün dünden daha güçlüyüz. Türk Eğitim-Sen varsa güven vardır, umut vardır" ifadelerini kullandı.