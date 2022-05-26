Ege’nin Efeleri Aydın’da konuşuldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde milli mücadele döneminde önemli rol oynayan Ege’nin Efeleri Aydın’da konuşulurken, Kurtuluş Savaşı döneminde yaşanmış hikayeler anlatıldı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) haftalık söyleşi programlarında bu hafta, Kurtuluş Savaşı’nın önemli kahramanlarından olan ‘Ege’nin Efeleri’ konuşuldu. Söyleşilerinin bu haftaki konuğu olan eğitimci yazar Etem Oruç, Çakırcalı Mehmet Efe ve Kurtuluş Savaşı’nda Ege’nin Efeleri konulu bir sunum gerçekleştirdi. Ege yöresinin efelerini, Ege’nin yaşam biçimini, kültürünü, araştırmış olduğu gerçek hikayeleri konuklara anlattı. Oruç, söyleşinin devamında bir dönemin tarihinde önemli yeri olan Ödemişli Çakırcalı Mehmet Efe’nin yaşam hikayesini, Ege’de dolaştığı yerleri, yerel halkla ilişkilerini anlatarak, ondan sonra gelen ve Kurtuluş Savaşı’nda büyük yararlıklar gösteren efelerin yaşamını konuklara aktardı.

Keyifli bir şekilde gerçekleştirilen sunumdan sonra konukların sorularını yanıtlayan Etem Oruç’a, yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavak tarafından EKODOSD’un teşekkür belgesi takdim edildi. Ayrıca leylek koruma çalışmalarına katkı sağlayan Seyfettin Taş ve Habip Yanç’a, EKODOSD üyesi Dr. Cafer Uçar tarafından EKODOSD’un sertifikaları takdim edildi.