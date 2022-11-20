Ege’de develer arenaya indi, sezonun ilk güreşi Umurlu’da başladı

Aydın’da kış mevsiminin en önemli festivalleri arasında yer alan deve güreşlerinde sezonun ilk güreşi Umurlu’da düzenlenen güreşler ile başlarken, şampiyon devecilere kupalarını veren AK Parti Efeler İlçe Başkan Yardımcısı ve iş insanı Ramazan Subaşı; “Yörük kültürünü yaşatmamız gerekiyor” dedi.

Özellikle Ege Bölgesi’nin önemli kültürlerinden olan deve güreşlerinse sezonun ilk güreşi Umurlu Arenası’nda başladı. Güreşlerde pehlivan develer arenada maharetlerini sergiledi. Aydın başta olmak üzere, çeşitli illerden gelen develer Umurlu Arenası’nda sezonun ilk güreşinde kıran kırana mücadele etti. Sabah saatlerinde başlayan güreşler akşama kadar devam ederken, güreşlere vatandaşlar ve devecilerin ilgisi yoğun oldu. Gerek Aydın’dan gerekse İran’dan getirilen develer zaman zaman çırpma, zaman zaman da sağ ve sol teklerini gösterdi. Baştan sona dostluk müsabakaları şeklinde devam eden güreşlerde kıyasıya mücadele yaşanırken renkli görüntüler de ortaya çıktı.

Güzel havanın etkisiyle binlerce güreşseverin bir araya geldiği festivalde AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ve İş Adamı Ramazan Subaşı tarafından şampiyon deve sahiplerine kupalarını teslim edildi.

“Yörük kültürünü yaşatmamız gerekiyor”

Yörük kültürünün yaşatılması gerektiğine dikkat çeken AK Parti Efeler İlçe Başkan Yardımcısı ve iş insanı Ramazan Subaşı; “AK Parti teşkilatımız ile birlikte Umurlu Deveciler Derneği tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Deve Güreşi’ne katılım sağlayarak bu heyecana ortak olduk. Binlerce vatandaşımız burada eğlenerek yörük kültürünün ruhuna sahip çıktı. Yörük geleneğinin yüzyıllardır ortaya koymuş olduğu kültüre herzaman sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yörük kültürünü gelecek nesillerimize taşınması için emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. Deve güreşi boyunca galip gelip kupa kazanan güreşçilerimizi tebrik eder, Ağalık kupasının tarafımca verilmesini uygun gören kıymetli Umurlu Deveciler Derneği yönetimine ve tüm devecilerimize teşekkürlerimi iletiyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.