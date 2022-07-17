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Ege Denizi’nde fırtına uyarısı

Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

AYDIN 17.07.2022, 14:36
Ege Denizi’nde fırtına uyarısı

Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Ege Denizinde rüzgarın, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Salı günü gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

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