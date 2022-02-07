Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Kuzey Ege’de rüzgarın, bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden sonra güneyi güneybatıdan, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzeyi ile zamanla genelinde kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Çarşamba günü sabah saatlerinde kuzeyi ile öğle saatlerinde genelinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege’de rüzgarın, bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden sonra kuzeyi ile zamanla genelinde güneybatıdan, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzeyi ile zamanla genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.