Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde devam eden fırtınaya ek olarak bu gece saatlerinden itibaren Kuzey Ege’de Perşembe akşam saatlerinden itibaren Güney Ege’de kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji2den yapılan açıklamada, “Ege Denizi’nde halen güney yönlerden devam eden fırtınaya ek olarak bu gece saatlerinden itibaren rüzgarın Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, açıklarında 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Kuzey Ege’de Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege’de rüzgarın yarın (Perşembe) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, batısında 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi.